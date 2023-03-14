В Абзелиловском районе Башкирии продолжится благоустройство парка «Курай»

В 2023 году, благодаря реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды национального проекта «Жильё и городская среда», в Абзелиловском районе Башкирии планируется продолжить благоустройство парка «Курай» в селе Аскарово. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

«По итогам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в соответствии с количеством набранных голосов граждан, определили победителя общественной территории для реализации в 2023 году «Благоустройство парка культуры и отдыха «Курай» (сцена, детская площадка)», — уточнили в министерстве.

На сегодняшний день заключен муниципальный контракт с подрядной организацией. Работы по благоустройству планируется завершить до 1 августа 2023 года. В аскаровском парке появится новая большая сцена для проведения различных культурно-массовых мероприятий и детская площадка.

Первый этап благоустройства парка «Курай» завершился в прошлом году. Тогда на месте бывшего котлована оборудовали пляжную и пикниковую зоны.

«Получилась настоящая зона для летнего отдыха. С точки зрения обеспечения безопасности соблюдены все современные нормы и требования», — подчеркнули в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ», в 2023 году в Октябрьском, с помощью этой самой «народной» программы по благоустройству общественных пространств продолжится обустройство территории между улицей Шашина и улицей Закирова в 35-м микрорайоне и части парка Победы.

Напомним, национальный проект «Жильё и городская среда» разработан по поручению президента России Владимира Путина.