Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.48
80.61
+0.21
80.28
-0.49
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Нацпроекты
Вчера, 17:37

В Абзелиловском районе Башкирии продолжится благоустройство парка «Курай»

пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии
Фото:пресс-служба министерства ЖКХ Башкирии

В 2023 году, благодаря реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды национального проекта «Жильё и городская среда», в Абзелиловском районе Башкирии планируется продолжить благоустройство парка «Курай» в селе Аскарово. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

«По итогам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в соответствии с количеством набранных голосов граждан, определили победителя общественной территории для реализации в 2023 году «Благоустройство парка культуры и отдыха «Курай» (сцена, детская площадка)», — уточнили в министерстве.

На сегодняшний день заключен муниципальный контракт с подрядной организацией. Работы по благоустройству планируется завершить до 1 августа 2023 года. В аскаровском парке появится новая большая сцена для проведения различных культурно-массовых мероприятий и детская площадка.

Первый этап благоустройства парка «Курай» завершился в прошлом году. Тогда на месте бывшего котлована оборудовали пляжную и пикниковую зоны.

«Получилась настоящая зона для летнего отдыха. С точки зрения обеспечения безопасности соблюдены все современные нормы и требования», — подчеркнули в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ», в 2023 году в Октябрьском, с помощью этой самой «народной» программы по благоустройству общественных пространств продолжится обустройство территории между улицей Шашина и улицей Закирова в 35-м микрорайоне и части парка Победы.

Напомним, национальный проект «Жильё и городская среда» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика