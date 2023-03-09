В Октябрьском продолжат благоустройство общественных территорий благодаря самой «народной» программе

В этом году в городе Октябрьском продолжится реализация самой «народной» программы по благоустройству общественных пространств, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии.

Напомним, федеральной проект по формированию комфортной городской среды национального проекта «Жильё и городская среда» направлен на развитие муниципалитетов на всей территории России. Благодаря ему сейчас благоустраиваются общественные территории, парки, набережные. Кроме того, реализуются проекты всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ожидается, что мероприятия этого масштабного проекта позволят улучшить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза.

Например, в Октябрьском с помощью этой программы в 2023 году продолжится обустройство территории между улицей Шашина и улицей Закирова в 35-м микрорайоне и части парка Победы.

«Благоустройство территории между улицей Шашина и улицей Закирова станет логичным продолжением реализованного комплексного благоустройства парка «Звёздный». Здесь появятся пешеходные зоны и зоны отдыха, уличное освещение, парклеты, велодорожка, площадка для выгула собак, цветники и новые зелёные насаждения», - рассказали в министерстве ЖКХ Башкирии.

Между тем парк Победы в этом году ждет замена брусчатого покрытия, ремонт облицовки постаментов, установка новых урн, парковых скамеек, контейнерной площадки для раздельного накопления ТКО. Кроме того, будут смонтированы новые столбы освещения со светильниками.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Жильё и городская среда» разработан по поручению президента России Владимира Путина.