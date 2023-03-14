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Вчера, 15:13

Нацпроект «Здравоохранение»: в Альшеевском районе Башкирии появится новый ФАП

пресс-служба минздрава Башкирии
Фото:пресс-служба минздрава Башкирии

В селе Кармышево Альшеевского района установят новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Появление нового ФАПа в этом селе стало возможным благодаря реализации программы по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение». Напомним, национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Старый фельдшерско-акушерский пункт построили здесь еще в 1970 году. В прошлом году здание признали аварийным.

В новом ФАПе создадут все необходимые условия для получения качественной медицинской помощи и работы персонала. Общая численность обслуживаемого населения составляет 490 человек, 81 из которых — дети.

Как сообщал ранее «Башинформ», в 2023 году в Башкирии планируется открыть 75 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Автор:Галина Бахшиева
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