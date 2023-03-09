Новости Башкортостана и Уфы
75.46
0
80.55
0
82.43
-0.23
0 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Нацпроекты
Сегодня, 11:44

Еще в одном из районов Башкирии построят новый ФАП

пресс-служба минздрава Башкирии
Фото:пресс-служба минздрава Башкирии

В селе Турумбет Аургазинского района вместо старого здания фельдшерско-акушерского пункта установят новый модульный ФАП, сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Появление нового ФАПа в этом районе республики стало возможным благодаря программе по развитию первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение». 

Сейчас, при активной поддержке местных жителей и участии администрации Турумбетовского сельсовета ведутся работы по демонтажу старого здания и подготовке территории под строительство. В ближайшее время начнется первый этап строительства ФАПа. Планируется установка свайной конструкции фундамента, добавили в минздраве. 

«Это уже шестой модульный ФАП, возводимый в нашем районе за последние годы. Новое здание будет иметь индивидуальное отопление и водоснабжение. Его оснастят необходимым оборудованием, чтобы оказывать сельчанам качественную медицинскую помощь. ФАП будет обслуживать взрослое и детское население – всего 424 человека», - рассказал главный врач Толбазинской центральной районной больницы Роберт Иштуков. 

Всего в 2023 году в Башкирии планируют открыть 75 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика