Еще в одном из районов Башкирии построят новый ФАП

В селе Турумбет Аургазинского района вместо старого здания фельдшерско-акушерского пункта установят новый модульный ФАП, сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Появление нового ФАПа в этом районе республики стало возможным благодаря программе по развитию первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение».

Сейчас, при активной поддержке местных жителей и участии администрации Турумбетовского сельсовета ведутся работы по демонтажу старого здания и подготовке территории под строительство. В ближайшее время начнется первый этап строительства ФАПа. Планируется установка свайной конструкции фундамента, добавили в минздраве.



«Это уже шестой модульный ФАП, возводимый в нашем районе за последние годы. Новое здание будет иметь индивидуальное отопление и водоснабжение. Его оснастят необходимым оборудованием, чтобы оказывать сельчанам качественную медицинскую помощь. ФАП будет обслуживать взрослое и детское население – всего 424 человека», - рассказал главный врач Толбазинской центральной районной больницы Роберт Иштуков.



Всего в 2023 году в Башкирии планируют открыть 75 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.