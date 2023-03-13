В рамках нацпроекта минлесхоз Башкирии приобрел партию лесопожарной техники

В 2023 году минлесхоз РБ приобретет 12 единиц лесопожарной техники в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». На сегодняшний день приобретена первая партия лесопожарной техники - 5 грузопассажирских фургонов УАЗ-390995 под малые лесопатрульные комплексы для станций лесопожарного центра республики. Сумма контракта составила 6,7 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Кроме того, ведомством проведены аукционы и заключены контракты на поставку в этом году еще 7 единиц техники: пожарных цистерн, грузовых автомобилей на полноприводном шасси, мотовездеходов (квадроциклов) на сумму почти 45 млн рублей. Всего на закупку лесопожарной техники республике в этом году было выделено 52,7 млн рублей (в 2022 году объем федеральных средств, выделенных на эти цели, составил 22,7 млн рублей).

Ранее «Башинформ» рассказывал, как республика готовится к предстоящему паводку и возможным лесным пожарам.