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Сегодня, 12:07

Больницы Башкирии получили наркозно-дыхательные аппараты общей стоимостью более 67 млн рублей

пресс-служба минздрава Башкирии
Фото:пресс-служба минздрава Башкирии

В больницы Башкирии поступили новые наркозно-дыхательные аппараты, благодаря реализации программы по модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Всего больницы республики получили 16 наркозно-дыхательных аппаратов общей стоимостью более 67 млн рублей. Техника предназначена для проведения анестезии, вентиляции легких и мониторинга параметров жизнедеятельности пациента. 

Один из таких аппаратов получила Толбазинская центральная районная больница. Наркозный аппарат стоимостью 4,2 млн рублей предназначен для пациентов любого возраста. Это современное, компактное устройство с возможностью изменения функций при подаче ингаляционной анестезии с помощью кислорода, закиси азота и паров жидких анестетиков, пояснили в минздраве. 

В эту же больницу также поступил аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью более 1 млн рублей. Оборудование предназначено для длительной вентиляции легких взрослых пациентов, а также детей весом от 5 килограммов в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Аппарат предоставляет пользователю широкий выбор режимов и параметров вентиляции. Это позволяет проводить качественную вентиляцию легких в любых клинических ситуациях. Новая техника обеспечивает мониторинг всех основных параметров дыхания и респираторной механики пациента, добавил главный врач Толбазинской ЦРБ Роберт Иштуков.

Как сообщал ранее «Башинформ», Дюртюлинская центральная районная больница получила три автомобиля благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, нацпроект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Автор:Галина Бахшиева
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