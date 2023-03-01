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Сегодня, 17:26

Дюртюлинская ЦРБ обновила свой автопарк благодаря «путинскому» нацпроекту

Дюртюлинская центральная районная больница получила три автомобиля благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в администрации Дюртюлинского района Башкирии.

Легковые автомобили необходимы больнице для доставки пациентов в медицинские организации, а также для обслуживания вызовов на дому. В салоне автомобилей — нескользящее напольное покрытие, кондиционер, холодильник для хранения лекарств.

«Обновлять автопарк поликлинического звена также важно, как пополнять спецтранспортом службу „скорой помощи“. От этого зависит скорость и качество оказания медицинской помощи, особенно в отдаленных селах и деревнях», — подчеркнули в муниципалитете.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальные проекты, включая нацпроект «Здравоохранение», разработаны по поручению президента России Владимира Путина.

Их ключевые задачи — повышение качества и безопасности дорог, создание комфортной городской среды, развитие инфраструктуры, доступности и качества образования, доступности объектов культуры и спорта, увеличение продолжительности здоровой жизни и в целом повышение уровня жизни россиян.

Автор:Галина Бахшиева
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