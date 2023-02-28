В мэрии Уфы рассказали, какие дороги отремонтируют в 2023 году

В 2023 году на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Уфе направят более 2,148 млрд рублей «против» 1,415 млрд в прошлом году, сообщили на оперативном совещании в мэрии.

«Запланированы работы по ремонту семи объектов улично-дорожной сети протяжённостью 7,9 километра, в том числе ремонт улиц Галле, Менделеева, Шафиева, Льва Толстого и Новороссийская», — подчеркнул начальник управления экономики и инвестиций администрации Уфы Тимур Хафизов.

Кроме того, продолжится строительство транспортной развязки в Зинино, завершить которое планируется уже в этом году.

Также в 2023 году начнётся капитальный ремонт Шакшинского моста.

Как сообщил Тимур Хафизов, в прошлом году благодаря «дорожному» нацпроекту велось строительство транспортной развязки через железнодорожные пути около Зинино, реконструкция улицы Рабкоров и строительство улицы Высотная.

Выполнен ремонт 16 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью 23,6 километра, завершены работы по капитальному ремонту бульвара Ибрагимова.

Доля уфимских дорог, отвечающих нормативным требованиям, достигла в прошлом году 79,13%.

Всего в 2022 году на реализацию мероприятий национальных проектов, включая «дорожный», в Уфе направлено почти 7,437 млрд рублей.

«По источникам финансирования средства распределялись следующим образом: 70,9% — средства федерального бюджета, 25,3% — средства республиканского бюджета, 3,3% — средства городского бюджета», — добавил Тимур Хафизов.

Как сообщал ранее «Башинформ», в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Башкирии планируется отремонтировать не менее 148 километров автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, пять мостов общей протяжённостью 802 погонных метра.

«Федеральный проект „Безопасные качественные дороги“ призван привести к 2025 году в нормативное состояние 85% дорожной сети городских агломераций страны. В Башкортостане к 2024 году планируется довести до нормативного состояния 57% региональной дорожной сети и 80% дорог городских агломераций», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.

Напомним, национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.

Их ключевые задачи — повышение качества и безопасности дорог, создание комфортной городской среды, развитие инфраструктуры, доступности и качества образования, доступности объектов культуры и спорта, увеличение продолжительности здоровой жизни и в целом повышение уровня жизни россиян.