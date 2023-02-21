В 2023 году по нацпроекту БКД в Башкирии отремонтируют не менее 148 километров автодорог

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и входящего в его состав регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2023 году в Башкортостане планируется отремонтировать не менее 148 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, 5 мостов общей протяжённостью 802 п. м.

«Федеральный проект «Безопасные качественные дороги» призван привести к 2025 году в нормативное состояние 85% дорожной сети городских агломераций страны. В Башкортостане к 2024 году планируется довести до нормативного состояния 57% региональной дорожной сети и 80% дорог городских агломераций», - заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.

Если быть точным, в Уфимской городской агломерации по нацпроекту БКД запланированы работы на 30 объектах, участках общей протяженностью 50,9 км. Дороги протяженностью 24,2 км и 21 объект вошли в планы Стерлитамакской агломерации.

Также в 2023 году продолжится реализация капиталоемких проектов общей протяженностью 57,8 км. Сюда входят: транспортная развязка вблизи населенного пункта Зинино Октябрьского района Уфы; автомобильная дорога Бирск - Тастуба - Сатка на участке обхода села Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах РБ; Восточный выезд. Реконструкция дороги на улице Рабкоров в Кировском районе Уфы, строительство дороги на улицах Высотной и Академика Ураксина будут вестись вплоть до 2024 года.

На старте нацпроекта – в конце 2018 года в нормативном состоянии было 54,76% или 7446,57 км дорог регионального и межмуниципального значения. В агломерациях и того меньше.

За период с 2019 по 2022 год в нормативное состояние приведено более 1 328 км автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. В том числе в 2022 году выполнены работы по реконструкции и ремонту 177,5 км дорог и выполнен ремонт 8 мостов протяженностью более 430 погонных метров.