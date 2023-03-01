Администрация Уфы объявила конкурсы на благоустройство сада имени Аксакова

28 февраля объявлено 4 конкурса на выполнение работ по благоустройству сада им. Аксакова в Уфе на общую сумму 216,3 млн рублей. Заявки на участие по трем аукционам принимаются до 10 марта, по одному – до 9 марта. Информация размещена на портале госзакупок.

Конкурсы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», работы будут финансироваться из городского и республиканского бюджетов. Подрядчикам предстоит провести озеленение, обновить систему электроснабжения, заменить забор, установить ограждение набережной пруда и входную группу, обустроить павильон «Уличная библиотека» и другие работы.

Ранее «Башинформ» сообщал о планах реконструкции сада культуры и отдыха им. Аксакова, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Предполагается завершить работы в текущем году.