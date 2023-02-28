В Уфе началась прокладка канализационного коллектора в направлении Затона

Под проспектом Дружбы народов в Уфе началась прокладка канализационного коллектора методом направленного бурошнекового бурения. Непосредственно под автодорогой специальным оборудованием пробурят два параллельных тоннеля, в которых устроят гильзы из стальной трубы, а затем проложат саму трубу коллектора диаметром 1,2 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Коллектор планируется проложить за месяц, еще месяц потребуется для выполнения аналогичных работ под объездным Затонским шоссе. Отмечается, что это не причинит уфимцам неудобств.

Ранее «Башинформ» сообщал о прокладке канализационного коллектора по дну Белой. Строительство крупного коммунального объекта – канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений Уфы реализуется в рамках программы «Стимул», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда». Общая протяженность объекта составит 27,6 км.