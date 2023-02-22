Марат Хуснуллин оценил строительство путепровода и автодороги в Башкирии по нацпроекту

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин назвал строительство нового путепровода на пересечении с железнодорожным перегоном Иглино — Дема и автодороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до Нагаевского шоссе в столице Башкирии масштабными проектами.

Как добавили в пресс службе правительства РФ, первые машины должны поехать по новой развязке уже в августе 2023 года. Общая протяженность нового путепровода составит 106 метров, а автодороги — 1,85 километра. Оба объекта запроектированы под четыре полосы движения — по две в каждую сторону.

Ранее «Башинформ» писал, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Уфе в 2023 году выделят 2,3 млрд руб. Средства пойдут на реконструкцию и ремонт дорог и строительство новых протяженностью 9,7 км.

Подробнее о строительстве Нагаевского переезда читайте в нашем материале.