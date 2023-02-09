В правительстве РФ обсудили финансовые меры поддержки малого и среднего бизнеса

По данным на 1 января 2023 года, кредитный портфель банков по самой массовой программе «1764» составил почти 920 млрд рублей. В 2022 году заключено более 53 тыс. кредитных договоров на общую сумму более 507 млрд рублей. Об этом сообщалось на совещании, проведенном первым вице-премьером — куратором нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Андреем Белоусовым.

По программе «1764» МСП могут получить кредит на оборотные цели в размере от 500 тыс. до 500 млн руб. на срок до 3 лет, а также на инвестиционные цели в размере до 2 млрд руб. на срок до 10 лет по ставке не более 10,25% годовых (ключевая ставка ЦБ +2,75 п. п.).

По данным минэкономразвития РФ, кредитование в 2023 году уже стартовало, заключено 970 кредитных договоров на 15 млрд руб. По данным Корпорации МСП, на I квартал 2023 года в рамках зонтичного механизма предусмотрено предоставление поручительств на сумму 25 млрд руб. Под них малый и средний бизнес, включая ранее не имевший возможности брать кредиты, сможет привлечь не менее 50 млрд руб. Подробнее о новых механизмах кредитования малого бизнеса можно прочитать здесь.

В Башкирии, как сообщал «Башинформ», кредитование малого бизнеса в минувшем году выросло почти в 1,5 раза. Кредитный портфель МСП республики на 1 декабря 2022 превысил 150 млрд руб., за 11 мес. он вырос на 42%.