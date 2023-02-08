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Сегодня, 08:50

В мэрии Уфы рассказали, как идет строительство школы на 1225 мест

пресс-служба администрации Уфы
Фото:пресс-служба администрации Уфы

В уфимском квартале №23 микрорайона «Затон-Восточный» продолжается строительство школы на 1225 мест.

По оперативным данным столичной мэрии, в школьных блоках А, Б, В, Г ведутся работы по кирпичной кладке стен и перегородок, завершается устройство кровли блока Д. Одновременно подводятся инженерные коммуникаций.

Строительство одной из самых больших школ в Башкирии началось в марте 2022 года. Школьное здание общей площадью более 18,3 тысячи квадратных метров будет иметь переменную этажность. Заказчиком строительства выступает республиканское министерство образования и науки.

Масштабное строительство ведется благодаря национальному проекту «Образование» и концессионному соглашению о финансировании. Оно заключено между минобрнауки Башкирии и ООО «Седьмая концессионная компания «Просвещение».

«Микрорайон «Затон» активно развивается, возводятся новые жилые кварталы и, соответственно, увеличивается население. Ввод в эксплуатацию школы в жилом районе «Затон-Восточный» позволит организовать современный образовательный процесс», - подчеркнули в пресс-службе мэрии Уфы.

Кроме этого, для обеспечения транспортной доступности застраиваемого микрорайона «Затон-Восточный», включая подъезды к школе, одновременно ведется строительство семи новых улиц в кварталах № 21 и 23.  Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», информировал в январе «Башинформ».

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на депутата Госдумы России Павла Качкаева, в проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов включено финансирование трех крупных социально значимых объектов, которые будут строиться в Уфе в рамках подготовки к 450-летию города.

Речь, в частности, идет о республиканском центре детской онкологии и гематологии, школе в жилом районе Затон-Восточный на 1225 мест, а также международном центре спортивной борьбы в Октябрьском районе столицы республики. 

Напомним, национальные проекты «Образование» и «Жилье и городская среда» разработаны по поручению президента России Владимира Путина.

Автор:Галина Бахшиева
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