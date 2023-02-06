Нацпроект «Экология»: в 2023 году Башкирия закупит лесопожарной техники почти на 53 млн рублей

В этом году минлесхоз Башкирии, благодаря реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», планирует закупить 12 единиц лесопожарной техники. Среди них - цистерны, грузовые и грузопассажирские автомобили, а также мотовездеходы.

Как сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства, в 2023 году на закупку лесопожарной техники республике выделены из федерального бюджета 52,7 млн рублей.

«Новая техника пополнит парк спецтехники республиканского лесопожарного центра, - пояснил замминистра лесного хозяйства Башкирии Ильгиз Фаткуллин. - Таким образом наши лесопожарные станции получат необходимую технику для предупреждения и тушения лесных пожаров в предстоящем пожароопасном сезоне».

Для сравнения: в 2022 году на оснащение лесопожарной техникой Башкирия получила в рамках нацпроекта «Экология» 22,7 млн рублей. На эти бюджетные средства были закуплены УАЗ, седельный тягач МАЗ, бульдозер «ДСТ-Урал», а также автомобиль «Нива» повышенной проходимости.



«Сейчас республика оснащена лесопожарной техникой на 90,8 процента», - добавили в министерстве лесного хозяйства Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ», благодаря реализации национального проекта «Экология» в республике проводится большая работа по оснащению специализированной техникой лесопожарных станций ГБУ «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров РБ» и в целом по укреплению подведомственных минлесхозу учреждений.

В 2022 году Башкирия, наряду с Якутией, Камчатским краем, Свердловской областью и Карелией вошла в Топ-5 лучших регионов по качеству тушения лесных пожаров. Эти регионы добились значительного снижения площадей возгорания по сравнению с 2021 годом, информировал «Башинформ».

Так, в Башкирии площадь лесных пожаров в 2022 году была в 49,6 раза ниже, чем в 2021-м, и составила 318,7 га.

Напомним, национальный проект «Экология» разработан по поручению президента России Владимира Путина.