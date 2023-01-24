В Башкирии готовятся к пожароопасному сезону-2023

Работники всех восьми лесопожарных станций (ЛПС) Башкирии проводят плановый ремонт спецтехники, оборудования и инвентаря, готовятся к предстоящему пожароопасному сезону-2023. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства.

Как отметили в ведомстве, благодаря реализации национального проекта «Экология» в республике проводится большая работа по оснащению специализированной техникой лесопожарных станций ГБУ «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров РБ» и в целом по укреплению подведомственных минлесхозу учреждений.

Так, в прошлом году на покупку спецтехники для лесопожарных станций республики из федерального бюджета было выделено 22,7 млн рублей.

«Перед постановкой техники на зимнее хранение мы тщательно проверяем ее состояние. Соблюдение требований документации, прилагаемой к лесопожарной технике, обеспечение условий хранения продлевают срок ее службы, — пояснил начальник Зилаирской ЛПС Александр Раков. — В случае необходимости выполняем обязательное техническое обслуживание и ремонт. Стараемся оперативно устранять неисправности. К пожароопасному сезону всю технику приведем в порядок».



Как сообщал ранее «Башинформ», Башкирия в прошлом году наряду с Якутией, Камчатским краем, Свердловской областью и Карелией вошла в Топ-5 лучших регионов по качеству тушения лесных пожаров. Эти регионы добились значительного снижения площадей возгорания по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников на пресс-конференции, посвященной итогам пожароопасного сезона-2022.

В Башкирии площадь лесных пожаров в 2022 году была в 49,6 раза ниже, чем в 2021-м и составила 318,7 га.

Напомним, национальный проект «Экология» разработан по поручению президента России Владимира Путина.