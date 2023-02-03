В 2022 году Башкирия экспортировала 400 тысяч тонн продукции АПК

Башкирские предприятия АПК экспортировали в прошлом году 400 тысяч тонн продукции, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

«Объем экспорта в денежном эквиваленте составил 291 млн долларов, что на уровне 2021 года», — отметили в ведомстве.

В структуре экспорта АПК большую часть объема, или 66,4 процента занимает продукция масложировой отрасли. Остальная доля в структуре экспорта приходится на маслосемена, спирты, мед, зерновые, мясную и молочную продукцию.

В 2022 году агропродукция Башкирии экспортировалась в Иран, Турцию, Казахстан, Китай, Узбекистан, Белоруссию и ряд других стран.

«Ряд предприятий АПК республики сегодня расширяют объемы экспорта и географию стран-контрагентов. Так, на Чишминском маслоэкстракционном заводе побывала делегация Индии. Представители индийских компаний ознакомились с работой предприятия и рассмотрели возможности импорта масложировой продукции», — рассказали в минсельхозе Башкирии, напомнив, что в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Башкирии реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК в РБ».

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, в республике внедрили 15 инструментов Регионального экспортного стандарта.

В 2019 году Башкирия вошла в число 11 пилотных регионов по внедрению РЭЦ и в 2022 году завершила внедрение всех 15 инструментов РЭЦ 2.0, также разработав на его основе региональную концепцию развития внешнеэкономической деятельности «Экспортный 5С».

«Сейчас республика поддерживает товарооборот со 113 странами. На экспорт приходится более 80% товарооборота. Ожидаемый годовой объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на 25% от показателя 2021 года. Это порядка 70% в общем объеме экспорта. То есть поставленная руководством страны задача по удвоению к 2024 году объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров в целом выполняется», - сообщил накануне Андрей Назаров на совещании по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», которое провел первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов.

Напомним, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» разработан по поручению президента России Владимира Путина.