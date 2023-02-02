В Башкирии внедрили 15 инструментов Регионального экспортного стандарта, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на совещании по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», которое провел первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В 2019 году Башкирия вошла в число 11 пилотных регионов по внедрению РЭЦ и в 2022 году завершила внедрение всех 15 инструментов РЭЦ 2.0, также разработав на его основе региональную концепцию развития внешнеэкономической деятельности «Экспортный 5С».

«Сейчас республика поддерживает товарооборот со 113 странами. На экспорт приходится более 80% товарооборота. Ожидаемый годовой объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на 25% от показателя 2021 года. Это порядка 70% в общем объеме экспорта. То есть поставленная руководством страны задача по удвоению к 2024 году объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров в целом выполняется», - сообщил Андрей Назаров.

Башкирский премьер обозначил ряд направлений, в рамках которых применение инструментов Регионального экспортного стандарта продемонстрировало высокую эффективность.

Обеспечение присутствия на зарубежных рынках (7-й инструмент): формируется сеть представительств Башкирии за рубежом. Уже работают представительства в Белоруссии, Турции, Казахстане, Узбекистане и Китае; в ближайшее время будут открыты в Иране и ОАЭ.

Расширение деловых связей с потенциальными зарубежными контрагентами (11-й инструмент): в 2022 году организованы 8 бизнес-миссий — в ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссию, Армению, Турцию, Кыргызстан, участниками которых стали 77 компаний и в ходе которых было заключено более 20 контрактов на $4,5 млн.

Стимулирование экспорта (несколько инструментов РЭС): как сообщал Башинформ, в программе «Экспортный форсаж» приняли участие 60 предприятий нефтегазовой промышленности, АПК и ЛПК; «Экспортная скорая помощь» проконсультировала порядка 230 компаний, 28 из них заключили 65 экспортных контрактов и расширили географию поставок.

Реализация 6-го инструмента позволила совместно со школой «Сколково» разработать методологию адаптации франшиз под целевые зарубежные рынки. Эта практика также признана лучшей и размещена на платформе «Смартека».

На разработку стандарта региональный программы развития экспорта, которая включает различные меры поддержки экспортеров, в 2023 году зарезервировано 170 млн рублей. Ряд этих мер признан эффективным на федеральном уровне и включен в перечень лучших практик РЭС, отметил глава башкирского кабмина.