В Уфе смонтировали последнюю балку на путепроводе возле Зинино

В Уфе завершен монтаж балок пролетного строения на путепроводе около Зинино, сообщили в столичной мэрии и отметили, что дорожно-строительные работы ведутся строго по графику.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Благодаря нацпроекту ежегодно увеличивается количество объектов дорожной инфраструктуры, — подчеркнули в мэрии. — Например, в августе 2023 года первые машины проедут по новой транспортной развязке вблизи Зинино. Этого события с нетерпением ждут не только уфимцы, но и жители Иглинского района Башкирии».

На стройплощадке завершен сейчас один из сложных этапов. Сегодня мостостроители смонтировали последнюю, 36-ю балку пролетного строения путепровода. Монтажные работы проводились при полном отключении контактной сети. Для этого ОАО «РЖД» предоставило мостостроителям технологическое «окно».

33-метровую балку весом 63 тонны монтировали с помощью подъемного крана грузоподъемностью 260 тонн. Балку установили на заранее размеченные посадочные места. Как отмечают специалисты, этот процесс очень ответственный и сложный, требует слаженной работы. С момента подвоза балки до ее установки может пройти примерно 1,5 часа.

При наступлении плюсовой температуры мостостроители приступят к омоноличиванию швов балок, устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, гидроизоляции, установке барьерных и перильных ограждений.

Одновременно с этим сейчас продолжается строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе. Ведется отсыпка земляного полотна. Общая протяженность основной дороги составит 1850 метров. Проектом также предусмотрены тротуары шириной три метра и две автобусные остановки.

На объекте также продолжаются работы по возведению подпорной стенки опоры № 1, строительству ливневой канализации и локальных очистных сооружений, устройству электроснабжения, цитировал ранее «Башинформ» мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан по поручению президента России Владимира Путина.