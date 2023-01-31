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Вчера, 18:48

В Уфе на путепроводе в Зинино полностью завершается монтаж балок

телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Фото:телеграм-канал Ратмира Мавлиева

Сегодня, 31 января, на строящемся путепроводе в Зинино выполнен монтаж двух балок. Завтра на объекте монтаж завершится в полном объёме. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

"Сегодня выполнили монтаж еще двух балок. А уже завтра завершим работы по монтажу в полном объеме – все 36", - пишет Ратмир Мавлиев в своём сообщении.

Мэр Уфы пояснил, что работы проводились исключительно по предоставлению технологических «окон» компанией «РЖД». В настоящее время на опоре № 1 продолжаются  работы по возведению подпорной стенки. Производится отсыпка земляного полотна: из общего объёма 527 тыс. кубометров - завезено 363 тыс. кубов.  Параллельно ведётся строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений, устройство  постоянного электроснабжения.

Ранее информагентство "Башинформ" сообщало о сроках завершения строительства Зининского путепровода. Напомним, транспортную развязку начали возводить в 2021 году и планируют завершить к третьему кварталу текущего года. 

Добавим, объект входит в перечень нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и приурочен к 450-летию основания города Уфы. 

Видео:телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Автор:Эдуард Кускарбеков
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