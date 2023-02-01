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Нацпроекты
Вчера, 16:23

В 2022 году на реализацию нацпроектов в Башкирии направили 48,5 млрд рублей - Хабиров

сайт Главы Башкирии
Фото:сайт Главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров провёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Как сообщили в пресс-службе руководителя республики, главной темой обсуждения стали меры по противодействию нарушениям при реализации национальных и федеральных проектов.

«Мы обеспечиваем достижение запланированных показателей по всем 58 региональным проектам, которые реализуют в республике. В 2022 году на них суммарно направили 48,5 млрд рублей. Поэтому очень важно принимать действенные меры для недопущения нарушений в этой части», — заявил Радий Хабиров, отметив, что в рамках нацпроектов необходимо в запланированные сроки завершить строительство крупных социальных объектов в республике.

Как сообщил на заседании вице-премьер республиканского правительства Илшат Тажитдинов, в 2022 году из федерального бюджета на реализацию проектов привлечено около 39 млрд рублей. Это почти в два раза выше показателя 2021 года.

«На эти средства провели капитальный ремонт в 28 медицинских организациях, установили 55 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, приобрели более 3 тысяч единиц медоборудования. Кроме того, отремонтировали 27 учреждений культуры, открыли 10 современных кинозалов, благоустроили 126 общественных территорий, привели в нормативное состояние 146,7 километра дорог», — констатировал Тажитдинов.

В планах на 2023 год — достроить семь школ, шесть больниц и поликлиник, семь учреждений культуры, 17 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также установить 75 ФАПов. Государственные и муниципальные контракты на выполнение работ планируется заключить до 1 апреля 2023 года, сообщили на заседании.

О том, как работают нацпроекты в Башкирии, что уже сделано и что еще будет сделано благодаря им, читайте в большом материале «Башинформа».

Автор:Галина Бахшиева
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