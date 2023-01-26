Российские регионы за 2 года получили более 150 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов

В 2021- 2022 годы 57 субъектов Российской Федерации закупили 153 975 контейнеров для раздельного накопления отходов. На эти цели правительство выделило регионам 2,5 млрд рублей, а план закупки составлял 143,3 тыс. контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Данная мера поддержки регионов была включена в национальный проект «Экология». Кроме того, с начала «мусорной» реформы по итогам 2022 года в России построено 192 объекта по обращению с отходами. Благодаря этому в стране перерабатывается почти 5,5 млн тонн отходов, а сортировку проходит более 19 млн тонн.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия стала получателем самой крупной федеральной субсидии на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов в размере 168,7 млн рублей. На эти средства было приобретено 11,45 тыс. контейнеров, что позволило обеспечить 33% от общей потребности в них.