Татьяна Голикова потребовала от регионов ускорить реализацию нацпроекта

Вице-премьер России Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» — по итогам девяти месяцев 2026 года уровень достижения всех показателей составил 99,6%.

В ходе совещания Татьяна Голикова отметила, что в рамках нацпроекта системами непрерывного мониторинга уровня сахара в крови бесплатно обеспечены 65,3 тысячи детей с диабетом I типа и 73 тысячи беременных женщин. Кроме того, за 2025–2026 годы в стране создано и реконструировано более 1,5 тыс. объектов первичного звена, поставлено почти 50 тыс. единиц оборудования и более 3,4 тыс. единиц автотранспорта. Вице-премьер поручила регионам не сбавлять темпы реализации нацпроекта.

Напомним, в 2025 году в Башкирии построили шесть поликлиник в рамках нацпроекта, капитально отремонтировали девять больниц, установили 137 модулей для ФАП, врачебных амбулаторий и офисов, закупили почти 5 тыс. медицинских аппаратов и 99 санитарных машин.

Относительно диабетиков, по данным регионального минздрава, на сегодняшний день в Башкирии 100% детей с сахарным диабетом обеспечены средствами непрерывного мониторирования глюкозы.

«Они предоставляются бесплатно в рамках федерального проекта „Борьба с сахарным диабетом“. Система позволяет родителям и детям постарше самостоятельно в реальном времени контролировать уровень сахара и вовремя заметить гипогликемию или резкий подъём сахара. Получить ее можно, обратившись в детскую поликлинику по месту жительства», — рассказала «Башинформу» и. о. завотделением эндокринологии Республиканской детской клинической больницы Диана Хорошилова.

Ранее сообщалось, что Башкирия получит почти миллиард рублей на модернизацию ФАПов.