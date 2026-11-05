В Башкирии хирурги спасли бойца от последствий минно-взрывной травмы

Боец получил травму в результате минно-взрывного ранения и жаловался на боли в мягких тканях левой стопы, которые не проходили длительное время. После тщательного осмотра и рентгенологического исследования специалисты обнаружили два осколка: первый — в проекции головки первой плюсневой кости возле сесамовидной кости, на большой глубине; второй — в области пяточной кости, также глубоко, с проникновением в костную ткань.
Как пояснили в минздраве РБ, такое расположение осколков представляло серьёзную угрозу: они могли вызвать хронический болевой синдром, воспаление и нарушение функции стопы. Было принято решение о хирургическом вмешательстве. Операцию по удалению инородных тел левой стопы выполнил коллектив врачей отделения травматологии и ортопедии стационара № 2.
«Благодаря профессионализму команды и точной навигации осколки были успешно извлечены даже из труднодоступных участков костной ткани. Операция прошла успешно, без осложнений», — подчеркнули в ведомстве.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо: боли купировали, функцию стопы восстановили. Мужчину выписали домой под наблюдение специалистов.
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