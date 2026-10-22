В Уфе в родильном доме РКБ имени Куватова введут карантин

В перинатальном центре Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова в Уфе с понедельника, 26 октября, вводится карантин. О введении ограничений ранее сообщили читатели.
В министерстве здравоохранения Башкирии информацию подтвердили. В ведомстве пояснили, что это стандартная профилактическая практика для медучреждений в период подъёма респираторных инфекций.
Для рожениц и их семей это означает, что привычный формат партнёрских родов временно недоступен, а посещение перинатального центра ограничено. Кроме того, вводится обязательный масочный режим, а также отменяются дни открытых дверей.
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