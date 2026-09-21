В Уфимском районе ребенка придавило футбольными воротами

В Уфимском районе на школьника упали железные футбольные ворота. Инцидент произошёл накануне. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в ГДКБ № 17. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе годовалый малыш выпал из окна.