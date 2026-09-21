В Уфе годовалый малыш выпал из окна

В башкирской столице годовалый малыш выпал из окна второго этажа. ЧП произошло в минувшую пятницу. Малыша с различными травмами экстренно госпитализировали в городскую детскую больницу № 17. Сейчас состояние маленького пациента врачи оценивают как средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Стерлитамакhttps://www.bashinform.ru/news/law/2026-09-14/v-bashkirii-malysh-oblokotilsya-na-moskitnuyu-setku-i-vypal-iz-okna-4663707ском районе произошла аналогичная трагедия.
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