В Башкирии малыш облокотился на москитную сетку и выпал из окна

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, ребенок выпал из квартиры на втором этаже. Пострадавшего доставили в ГКБ № 1 Стерлитамака. Затем по линии санитарной авиации малыша перевели в РДКБ в Уфу.

Состояние пострадавшего стабильное. Он получает лечение в нейрохирургическом отделении РДКБ.

Ранее Башинформ информировал о том, что санавиация Башкирии эвакуировала пять пациентов.