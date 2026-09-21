В Башкирии стало меньше наркозависимых

Заболеваемость наркологическими расстройствами в Башкирии остаётся ниже средних показателей по Приволжскому федеральному округу и России. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Так, за первое полугодие 2026 года показатель составил 855,8 на 100 тысяч населения — это 34 593 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 4,1% (на 1480 человек).

Первичная заболеваемость среди пациентов с наркологическими расстройствами за шесть месяцев 2026 года составила 50,9 на 100 тысяч населения или 2059 жителя республики.

Лечение на круглосуточных стационарных койках получили 9253 пациента. Ежегодно в наркологических отделениях проходят лечение около 20 тысяч пациентов. Повторные госпитализации связаны с особенностями самого заболевания.

Ранее секретарь Межведомственного совета общественной безопасности РБ Валерий Олейник заявил, что клуб «Мечты» в уфимском городском пространстве «Арт-Квадрат» может оказаться наркопритоном.