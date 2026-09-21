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17:18 (UTC+5), 21 Сентября 2026

Популярный ночной клуб Уфы может оказаться наркопритоном

Центр башкирской столицы назвали рассадником наркотиков.

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Фото: Скриншот | Прямая трансляция оперативного совещания правительства в ЦУРе
Ляйсан Закирова
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Клуб «Мечты» в уфимском городском пространстве «Арт-Квадрат» может оказаться наркопритоном. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе заявил секретарь Межведомственного совета общественной безопасности Республики Башкортостан Валерий Олейник. Он отметил, что, по официальным данным, ситуация в районах говорит о снижении, а в столице Башкирии, напротив, количество отравлений наркотическими веществами увеличивается, и прежде всего среди несовершеннолетних.

«Фиксируем острые отравления наркотиками по Уфе. По всей республике идет падение, по Уфе у нас растет. По оперативным данным правоохранительных органов, есть точки притяжения в Уфе. И основные из них находятся, как ни странно, прямо в центре города. Это "Арт-Квадрат", ночной клуб "Мечты". Он неоднократно проходит в сводках», – сказал Валерий Олейник.

Глава Башкирии поручил подготовить информацию и обсудить ситуацию со всеми силовыми структурами республики.

«Вы знаете, я хорошо помню, это был, наверное, 2005 год, была коллегия прокуратуры. Я в качестве руководителя администрации Муртазы Рахимова выступал. Тогда мы разбирали вопрос, что это достаточно активно было в Гостином дворе. Если такая информация по Арт-Квадрату идет, я прошу подготовить материалы, потому что вы не первый об этом говорите. Давайте вынесем на постоянно действующую комиссию, где все необходимые силовики представлены, обсудим ситуацию и необходимые поручения в этой части всем раздадим», – сказал Глава Башкирии.

Ранее у правоохранительных органов были претензии к концертной площадке Box-Park в Арт-Квадрате.

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