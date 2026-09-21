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12:33 (UTC+5), 21 Сентября 2026

В Башкирии стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП детей

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Фото: архив | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Жизни пострадавших в смертельной аварии в Кармаскалинском районе ничего не угрожает. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Сразу после аварии их доставили в больницы Уфы.

Состояние пострадавшей девушки оценивается как тяжелое, но стабильное, она находится в сознании. Годовалая малышка и первоклассница, госпитализированные в РДКБ, проходят обследование. Их состояние средней степени тяжести.

Напомним, на трассе Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись ВАЗ-2114, «Чери Тигго» и КамАЗ, сообщал ранее «Башинформ». Сначала произошло столкновение автомобилей «Чери Тигго» и ВАЗ-2114. После этого отечественная машина ударилась об «КамАЗ» и вылетала на встречную обочину, а иномарка слетела в кювет.

В результате аварии погибли водитель и пассажир «ВАЗа». Еще трое пассажиров этой же легковушки, в том числе двое детей, с различными травмами находятся в больнице. Кроме того, пострадавшими оказались двое подростков из кроссовера «Чери Тигго». 

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