Стали известны подробности ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии

На автодороге Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись ВАЗ-2114, «Чери Тигго» и КамАЗ, сообщал ранее «Башинформ».

Как сообщили в региональной прокуратуре, сначала произошло столкновение автомобилей «Чери Тигго» и «ВАЗ-2114». После этого отечественная машина ударилась об «КамАЗ» и вылетала на встречную обочину, а иномарка слетела в кювет.

В результате аварии погибли водитель и пассажир «ВАЗа». Еще трое пассажиров этой же легковушки, в том числе двое детей, с различными травмами доставлены в лечебные учреждения. Кроме того, пострадавшими оказались двое подростков из кроссовера «Чери Тигго», они также госпитализированы.

Установление обстоятельств смертельной аварии взяла на контроль районная прокуратура.

Также вчера в Белорецком районе произошло ДТП с диким животным.