Стали известны подробности ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии

На автодороге Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись ВАЗ-2114, «Чери Тигго» и КамАЗ, сообщал ранее «Башинформ».
Как сообщили в региональной прокуратуре, сначала произошло столкновение автомобилей «Чери Тигго» и «ВАЗ-2114». После этого отечественная машина ударилась об «КамАЗ» и вылетала на встречную обочину, а иномарка слетела в кювет.
В результате аварии погибли водитель и пассажир «ВАЗа». Еще трое пассажиров этой же легковушки, в том числе двое детей, с различными травмами доставлены в лечебные учреждения. Кроме того, пострадавшими оказались двое подростков из кроссовера «Чери Тигго», они также госпитализированы.
Установление обстоятельств смертельной аварии взяла на контроль районная прокуратура.
Также вчера в Белорецком районе произошло ДТП с диким животным.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.