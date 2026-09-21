В Кармаскалинском районе Башкирии в ДТП погибли 2 человека

Накануне вечером на автодороге Уфа – Инзер – Белорецк произошло смертельное ДТП.
По информации республиканской госавтоинспекции, 44-летний водитель ВАЗ-2114, двигаясь со стороны Уфы, столкнулся со встречными автомобилями «Чери Тигго» и КамАЗ.
От полученных травм водитель отечественной легковушки и его 39-летний пассажир скончались на месте. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что в Уфе в ходе массовой проверки задержали 10 нетрезвых водителей.
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