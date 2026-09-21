На трассе в Башкирии сбили лося

Накануне днем на 194-м километре трассы Белорецк — Уфа на территории Белорецкого района произошло ДТП с диким животным.

От столкновения с автомобилем лось погиб, водитель и пассажиры не пострадали. Согласно оценке министерства природопользования и экологии республики, охотничьим ресурсам региона причинён ущерб в размере 80 тысяч рублей.

Как ранее сообщал «Башинформ», с конца августа в регионе начался пик брачного периода у сохатых - самцы становятся агрессивными и теряют осторожность, а молодые лоси массово выходят на дороги из-за дезориентации.

По данным статистики, с начала года под колёсами машин погибло 60 лосей.

Во избежание аварий водителей призывают снижать скорость перед лесными массивами и на опасных участках дорог, не игнорировать предупреждающие знаки.