В Башкирии санавиация эвакуировала в Уфу 6 пациентов

В Башкирии на прошлой неделе санитарная авиация эвакуировала шесть пациентов, в том числе одного ребёнка. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Пациентов доставили в лечебные учреждения Уфы из Белорецкого, Белебеевского районов, а также городов Сибая и три раза из Кумертау.

Ранее в Башкирии санавиация эвакуировала пять пациентов, сообщал «Башинформ».