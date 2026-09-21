В Башкирии санавиация эвакуировала в Уфу 6 пациентов

В Башкирии на прошлой неделе санитарная авиация эвакуировала шесть пациентов, в том числе одного ребёнка. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
Пациентов доставили в лечебные учреждения Уфы из Белорецкого, Белебеевского районов, а также городов Сибая и три раза из Кумертау.
Ранее в Башкирии санавиация эвакуировала пять пациентов, сообщал «Башинформ».
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