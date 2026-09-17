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14:19 (UTC+5), 17 Сентября 2026

В Башкирии врачи помогли женщине с тромбозом стать мамой

Диагноз угрожал жизни и здоровью как роженицы, так и малыша.

Фото: Минздрав РБ | Пресс-служба
Ляйсан Закирова
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В Республиканском перинатальном центре помогли 38-летней пациентке благополучно родить малыша. Во время обследования в стационаре у беременной уже на доношенном сроке обнаружили тромбоз левой нижней конечности. Пациентке срочно установили кава‑фильтр. Это специальное устройство, которое размещают в нижней полой вене. Он работает как барьер, задерживая тромбы, и не даёт им попасть в лёгочную артерию, где они могут спровоцировать тромбоэмболию – состояние, несущее серьёзную угрозу жизни.

В тот же день женщине провели операцию кесарева сечения. Таким образом, и с мамой, и с малышом все хорошо. Восемь дней они вместе оставались в перинатальном центре, потому что это важно для установления связи с ребёнком и поддержки грудного вскармливания.

Когда состояние роженицы стабилизировалось, её перевели в Клиническую больницу скорой медицинской помощи. Там сосудистые хирурги удалили кава‑фильтр и сейчас пациентка уже дома, сообщили в минздраве Башкирии.

Ранее врачи помогли ребенку, который подавился косточкой сливы. 

Минздрав РБ Пресс-служба
Фото: Минздрав РБ | Пресс-служба
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