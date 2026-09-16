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14:39 (UTC+5), 16 Сентября 2026

В Уфе безобидный перекус сливой закончился для малыша больницей

Врачи узнали причину только после ФГДС.

Косточка от сливы застряла в пищеводе ребенка.
Фото: Дилара Шагиева | Страница vk.com
Наталья Овчарук

Беспокойный малыш, с сильным кашлем и невозможностью сглатывать слюну поступил в приемный покой уфимской детской больницы № 17. Родители предположили, что ребенок проглотил косточку после безобидного перекуса сливой.

«Эндоскопист провел фиброгастродуоденоскопию (ФГДС). Это щадящее исследование с помощью тонкой гибкой трубки с камерой, которое позволяет заглянуть внутрь пищевода. Диагноз подтвердился: косточка от сливы застряла в пищеводе. К счастью, благодаря оперативным действиям родителей и нашей команды, инородное тело было успешно и безопасно извлечено без повреждения пищевода», — поделилась счастливым концом истории главный врач ГКДБ № 17 Уфы Дилара Шагиева.

Ребенок чувствует себя отлично и уже выписан домой.

Ранее Башинформ сообщал об извлечении из пищевода ребенка рыбной кости.

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