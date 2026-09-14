Правительство РФ выделит Башкирии 17,4 миллиона на выплаты земским докторам

Башкирия получит 17 млн 400 тысяч рублей на выплаты медикам, работающим в сельской местности. Соответствующее распоряжение о дополнительном финансировании единовременных компенсаций медикам подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Выплаты будут предоставляться в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По поручению президента страны Владимира Путина обе программы продлены до 2030 года.
Врачи и специалисты среднего звена получают от 500 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от уровня образования и конкретного района работы.
Напомним, в Башкирии благодаря реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» господдержку получили 338 медиков на 340 млн рублей. В 2026 году по этим программам выплаты получат 126 медицинских работников на сумму, превышающую 140 млн рублей.
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