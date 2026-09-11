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16:25 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В Башкирии врачам удалось вытащить женщину из ловушки собственного тела

Акция «Поезд здоровья» в Башкирии подходит к концу.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин в своих соцсетях рассказал о том, как в рамках работы мобильной бригады в Хайбуллинском районе женщине оказали помощь.

К неврологу РКБ им. Г. Г. Куватова обратилась женщина с тревожными жалобами: опущение век, усиливающееся во второй половине дня, нарастающая слабость в руках и ногах, затруднение при ходьбе — эти симптомы беспокоили её несколько лет. Она призналась, что больше не может работать и выполнять домашние обязанности. Врачом было принято решение о госпитализации пациентки в РКБ им. Куватова. После проведённого дополнительного обследования в больнице ей был выставлен диагноз: миастения, генерализованная форма с вялым тетрапарезом, глазодвигательными нарушениями, слабостью перикраниальных мышц, субкомпенсированное состояние.

«Почему это так серьёзно? Прогрессирующая мышечная слабость может привести к нарушению глотания, а в критических случаях — даже к сбоям дыхания. Без своевременного лечения пациент рискует остаться полностью обездвиженным. Диагностика миастении затруднена тем, что её симптомы могут быть схожи с проявлениями других неврологических заболеваний. Кроме того, клиническая картина часто носит волнообразный характер, что требует особой настороженности и опыта от специалистов», — сообщил он.

После проведения консилиума было принято решение о проведении плазмафереза — процедуры очищения крови от вредных веществ, таких как токсины и агрессивные антитела, с помощью специального аппарата. Благодаря проведённому лечению к пациентке вернулась способность двигаться и обслуживать себя. Своевременный приём у узкого специалиста и правильная маршрутизация позволяют выявлять тяжёлые заболевания на ранних стадиях и начинать лечение без промедления.

Министр отметил, что акция «Поезд здоровья», реализуемая в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», делает медицинскую помощь доступнее для жителей отдалённых районов.

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