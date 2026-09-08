В Уфе врачи выходили «дюймовочку»

Малышку, появившуюся на свет раньше срока — на 25-й неделе беременности, успешно выходили врачи республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ). При росте 30 см кожа новорождённой была тонкой и нежной, что требовало непрерывного контроля температуры, дыхания и сердцебиения.

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, в отделении реанимации № 1 ребёнку проводили искусственную вентиляцию лёгких, антибактериальную и инфузионную терапию. Важную роль в восстановлении сыграл проект «Открытый роддом»: маме обеспечили доступ к дочери, помогли наладить грудное вскармливание и применяли метод контакта «кожа к коже». Эти меры были реализованы в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства», входящего в нацпроект «Семья».

Благодаря усилиям медиков состояние ребёнка стабильно улучшалось. К моменту выписки девочка научилась самостоятельно дышать и держать тепло, а её вес увеличился более чем в четыре раза — до 2688 граммов при росте 37 сантиметров.