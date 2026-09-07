В Башкирии в ДТП пострадала беременная женщина

В Стерлитамакском районе в прошедшее воскресенье произошло столкновение четырех автомобилей. Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, в происшествии пострадали четыре человека, в том числе беременная женщина и ребёнок.

Все они были доставлены в больницу № 1 Стерлитамака. По словам министра, состояние девушки оценивается как удовлетворительное. После осмотра она была направлена на амбулаторное лечение. Находится под наблюдением врачей женской консультации. Остальные пострадавшие также после оказания медпомощи были отпущены домой на амбулаторное лечение.