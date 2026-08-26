Жительницы Башкирии чаще получают переломы бедра, нежели мужчины

898 переломов проксимального отдела бедренной кости, развившихся на фоне возрастного остеопороза, зафиксировали врачи Башкирии за первое полугодие. Большая часть из них — женщины. 625 пациентов прооперировали, а 246 — получили консервативное лечение, так как был высок риск развития осложнений и имеющихся хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Для последующей коррекции курс этиотропного лечения остеопороза получили амбулаторно 223 человека, в центре остеопороза РКБ им. Г. Г. Куватова — 296 человек. Все эти цифры были озвучены на семинаре в ГКБ № 1 Стерлитамака.

По словам главного внештатного специалиста минздрава Башкирии по остеопорозу и остеоартрозу Ильфата Гафарова, ключевой задачей системы здравоохранения становится не только лечение уже случившихся переломов, но и их предотвращение у лиц трудоспособного и старшего возраста. Особое внимание в ходе семинара было уделено трем ключевым направлениям: профилактике падений и переломов у лиц старше 65 лет, возраст-ассоциированным заболеваниям, внедрению клинических рекомендаций Минздрава России.

«Первичное звено играет решающую роль в выявлении групп риска. Именно терапевт или врач общей практики первым видит пациента и может направить его на дообследование еще до того, как произойдет первый низкотравматичный перелом, который часто приводит к инвалидизации», — отметил Ильфат Гафаров и призвал население к своевременной диспансеризации, которая помогает реализации мероприятий нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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