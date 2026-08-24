В Башкирии подросток пострадал от электропастуха

В Чишминском районе в прошедшую субботу подросток получил электротравму от электропастуха. Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, пострадавший в удовлетворительном состоянии. После оказания медицинской помощи в больнице № 18 он был направлен на амбулаторное лечение.

Ранее в Башкирии пенсионер на «Ниссане» бросил на дороге сбитых им девочек.