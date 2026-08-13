В Башкирии из кисты у пациентки врачи откачали почти 1,5 ведра жидкости

В Стерлитамаке врачи городской больницы №1 откачали 12 литров жидкости из новообразования у пожилой женщины. У 91‑летней пациентки обнаружили гигантскую кисту диаметром 23 сантиметра. Хирурги гинекологического отделения убирали жидкость порционно. Если откачать огромный объём резко, это может вызвать перепады давления, нарушить кровообращение или привести к тому, что края кисты «спадутся» и закроют отверстие раньше времени. После удалили стенки самой кисты. Операция прошла успешно, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Ранее врачи центральной районной больницы в селе Языково Благоварского района столкнулись с медицинским феноменом: к ним поступил маленький пациент с гигантским аппендиксом.