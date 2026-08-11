Санавиация Башкирии за неделю эвакуировала пять детей

По его словам, юных пациентов эвакуировали в РДКБ из Миякинского, Белорецкого, Зилаирского районов, а также из городов Сибай и Салават.

Одного взрослого больного доставили в РКБ имени Куватова из Учалинского района.

Ранее скорая помощь экстренно доставила пострадавшую женщину в районную больницу. После стабилизации состояния пациентку с помощью санитарной авиации транспортировали в ожоговый центр ГКБ № 18.