Санавиация Башкирии за неделю эвакуировала пять детей

По его словам, юных пациентов эвакуировали в РДКБ из Миякинского, Белорецкого, Зилаирского районов, а также из городов Сибай и Салават.
Одного взрослого больного доставили в РКБ имени Куватова из Учалинского района.
Ранее скорая помощь экстренно доставила пострадавшую женщину в районную больницу. После стабилизации состояния пациентку с помощью санитарной авиации транспортировали в ожоговый центр ГКБ № 18.
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