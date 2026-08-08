Лактацию можно вызвать даже у нерожавших женщин - консультант по ГВ из Уфы

Исключительно грудное вскармливание в первые полгода и до двух и более лет с прикормом — это золотой стандарт, рекомендованный ВОЗ и Минздравом России. Преимущества грудного вскармливания выходят далеко за рамки базового питания, заверила в разговоре с журналистом ИА «Башинформ» консультант по грудному вскармливанию Городского клинического перинатального центра Уфы Минздрава Башкирии Ксения Перхуткина.

«Состав молока — „живая“ субстанция. Это не смесь, а сложная гормональная биологическая жидкость, которая меняется по мере роста ребенка. Состав молока адаптируется не только под фазу развития малыша, но и под время суток (ночью вырабатывается мелатонин для сна) и окружающую среду (когда жарко, молоко становится более водянистым для обеспечения возрастающей потребности в жидкости). По некоторым источникам в составе грудного молока выделено уже более 4000 компонентов, в то время как в искусственной смеси их не более 50», — поделилась с агентством действующий участник Российской Ассоциации грудного вскармливания.

Грудное молоко содержит Иммуноглобулины (IgA), которые обволакивают слизистую кишечника, создавая непроницаемый барьер для бактерий. Если мама заболевает, она передает антитела к вирусу ребенку, не заражая его. Также присутствует огромная польза для кишечника и иммунитета (микробиом). Грудное молоко содержит олигосахариды — пребиотики, которые являются идеальной пищей для полезной микрофлоры. Это колонизирует кишечник правильными бактериями, снижая колики и риск дисбактериоза.

По словам Ксении Перхуткиной, также снижается вероятность аллергии. Молоко матери содержит ее антигены, что тренирует иммунную систему ребенка толерантности, снижая риск экземы и пищевой аллергии. Также исследования показывают защиту от синдрома внезапной детской смерти — риск снижается на 50%; инфекций среднего уха (отитов), респираторных инфекций и гастроэнтеритов — протекают реже и легче; метаболических заболеваний: снижается риск ожирения на 15–30%, сахарного диабета 1 и 2 типа, некоторых детских лейкозов.

«Также в грудном молоке выявлен так называемый фактор HAMLET, который существенно снижает вероятность любых онкозаболеваний. В молоке обнаружены также стволовые клетки, способные дифференцироваться в другие клетки организма. Это своеобразный „строительный и ремонтный материал“ организма, предшественники всех типов клеток. А еще кормление грудным молоком повышает когнитивные способности ребенка. В составе есть DHA (омега-3) и холестерин, необходимые для миелинизации нервных волокон. Исследования показывают более высокий IQ в долгосрочной перспективе. Это особенно выражено у недоношенных малышей», — рассказала Ксения Перхуткина.

Часто говорят о пользе ГВ для ребенка, но мало — о пользе для самой мамы. Для матери сосание стимулирует выработку окситоцина, который не только сокращает матку (профилактика кровотечений), но и вызывает расслабление, снижая уровень стресса, соответственно кортизол падает. Также производство молока сжигает порядка 500–700 ккал в день, что помогает естественно вернуть добеременную форму. Каждый год кормления снижает риск рака груди, яичников и других онкологических заболеваний. Снижается вероятность ожирения, сахарного диабета 2 типа, остеопороза в пожилом возрасте. Больше значение имеет также снижение заболеваний сердечно-сосудистой системы мамы.

«Исключительное ГВ в первые полгода — это единственное питание, которое одновременно является вакциной, пробиотиком, успокоительным и строительным материалом для мозга, — отметила консультант по ГВ. — Самое важное — постараться как можно раньше организовать правильное кормление по требованию, исключить все сосательные предметы из жизни малыша, при необходимости отработать правильное прикладывание к груди», — отметила собеседник агентства.

Конечно, бывают случаи, когда женщина не может кормить грудью по объективным причинам. Всего в мире около 2% женщин не могут этого сделать. В практике Ксении Перхуткиной встечались случаи, когда лактацию можно вызвать даже спустя какое-то время отсутствия ГВ и даже у нерожавших женщин.

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