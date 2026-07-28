100 лет «Башфармации»: и дольше века длится госаптека

Крупнейшее медицинское предприятие республики – «Башфармация» – отметило вековой юбилей. За сто лет лекарственная сеть выросла от двух городских аптек до 168 точек, а на обслуживании более 15 тысяч льготников в день. О том, почему до сих пор делают лекарства по прописям 70-летней давности и когда появится новый завод, «Башинформ» узнал у генерального директора предприятия Владимира Забрудского.

От двух аптек до 168 точек

– Владимир Дмитриевич, 100 лет – серьёзный рубеж. Что за это время изменилось кардинально на рынке фармацевтики?

– Вопрос глубокий. Я коренной уфимец, ещё по рассказам старших и своему детству помню, что на весь город было всего две-три аптеки. Сейчас реальность иная. Появляются болезни, о которых раньше не знали, и бороться с ними приходится на другом уровне. Например, прививки от клещевого энцефалита, от бешенства после укусов животных стали уже частью нашей жизни, хотя еще несколько десятков лет назад их не было. Промышленность, как и мировая наука, движется вперёд: создаются и испытываются новые лекарства.

– Давайте вспомним, как начиналась история «Башфармации»?

– 22 марта 1926 года Совет народных комиссаров республики утвердил устав «Башаптекоуправление». Это был толчок к созданию системы. В 2003-м получили нынешний статус – ГУП «Башфармация». Это дало устойчивость. Мы не зависим от колебаний рынка, потому что наша задача не прибыль, а доступность лекарств для льготников, для жителей глубинки. Поэтому наши аптеки представлены во всех районах и городах Башкирии.

За этот век переживали вместе со страной и республикой самые непростые времена: в годы Великой Отечественной войны одними из первых разрабатывали методы лечения раненых, изготавливали мази на основе лекарственных трав для заживления ран, первыми пришли на помощь во время вспышки холеры в Уфе в 1972 году, боролись за спасение пострадавших в железнодорожной катастрофе под Улу-Теляком и во время «фенольной» аварии, оставались на плаву в 90-е годы. Но одним из самых главных вызовов для нас стала пандемия коронавируса.