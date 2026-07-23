В минздраве Башкирии произошли кадровые изменения

На должность заместителя министра здравоохранения назначен Владислав Гришаев. Ему поручено вести финансово-экономический блок. Информация появилась на сайте ведомства. «Башинформу» в пресс-службе министерства подтвердили назначение.

По данным из открытых источников, Владислав Борисович поступил на лечебный факультет БГМУ, окончил обучение в 2001 году. До назначения он работал заместителем главного врача по общим вопросам в городской клинической больнице №13 Уфы, затем в республиканском кардиоцентре заместителем главного врача по общим вопросам, также занимал пост врио гендиректора ГУП «Башфармация».

Ранее в Уфе медики спасли пациентку с «оглушённым миокардом».