Онкологи Челябинска впервые применили заморозку для лечения редкой опухоли

Первую операцию по экстремальной заморозке десмоида впервые провели в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины. Этот агрессивный вид опухоли соединительной ткани не дает метастазов, но вызывает сильные боли. Метод рекомендовал федеральный консилиум из-за неблагоприятного расположения новообразования под плечевым суставом.
Как сообщает 1obl.ru, процедуру выполнили под местной анестезией с использованием жидкого азота (температура — до -180°C) под постоянным УЗИ-контролем, что позволило точечно воздействовать на опухоль без повреждения соседних тканей.
Новую методику планируют применять и при раке простаты, печени, почек, легких, молочных желез и других локализациях, особенно когда операция противопоказана.
Ранее в Башкирии прошла научно-практическая конференция «Комбинированное лечение злокачественных новообразований».
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