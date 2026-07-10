Врач из Уфы назвала главные ошибки родителей при аллергии у детей

В практике детские аллергологи Башкирии сталкиваются с несколькими видами аллергии. Юные жители республики часто страдают пищевой аллергией. По словам собеседника информагентства, в 90% случаев ее вызывают продукты из «большой восьмерки»: коровье молоко, куриное яйцо, арахис, древесные орехи, соя, пшеница, рыба и морепродукты.

На втором месте — респираторная или дыхательная аллергия. Реакция на то, что ребенок вдыхает. Она делится на сезонную (поллиноз) — реакция на пыльцу цветущих деревьев и трав, круглогодичную — реакция на домашнюю пыль, клещей домашней пыли, плесень, эпидермальную — реакция на шерсть, слюну, мочу и перхоть домашних животных, инсектную — острая реакция на укусы насекомых (ос, пчел, комаров) и лекарственную — реакция на медикаменты (например, антибиотики).



По словам главного детского аллерголога минздрава Башкирии, симптомы зависят от того, как именно аллерген проник в организм ребенка.

«Со стороны кожи — это зуд, покраснение, высыпания (крапивница, похожая на ожог крапивой) или сухие, шелушащиеся бляшки при атопическом дерматите. Со стороны дыхательной системы — длительный насморк (заложенность носа, прозрачные жидкие выделения), частое чихание (подряд по 5–10 раз), зуд в носу и носоглотке, приступообразный сухой кашель, свистящее дыхание или одышка. Со стороны глаз — слезотечение, покраснение белков глаз, зуд (ребенок постоянно трет глаза кулачками). Со стороны ЖКТ (чаще у младенцев) — обильные срыгивания, прожилки крови в стуле, жидкий стул или, наоборот, упорные запоры, боли в животе. Самое опасное проявление — это анафилаксия или отек Квинке (резкий отек губ, глаз, шеи, затрудненное дыхание, падение давления). Это требует немедленного вызова скорой помощи», — подчеркнула Юлия Фаттахова.

С чего начать, если у ребенка внезапно началась аллергия?

1. Прекратить контакт. Уведите ребенка от цветущих растений, смойте пыльцу, заберите опасную еду, прекратите прием лекарственного средства.

2. Оценить симптомы. Посмотрите, как ребенок дышит, нет ли сильного отека губ и глаз. Если реакция легкая (сыпь, зуд), дайте современное и безопасное антигистаминное средство в каплях или таблетке в зависимости от возраста ребенка, какой препарат лучше подойдет — подскажет лечащий врач.

3. Срочно вызывайте скорую помощь (103 или 112), если заметили «красные флаги»: трудное дыхание, то есть ребенок хрипит, задыхается, кашляет без остановки. Отек лица. Быстро увеличиваются губы, язык, веки, шея. Изменение поведения. Вялость, потеря сознания, резкая бледность, синева вокруг губ. Рвота. Повторяющаяся рвота сразу после контакта с аллергеном.

4. Если есть признаки анафилаксии: вызвать скорую. Четко скажите диспетчеру слово «анафилаксия». Положите ребенка на спину, приподнимите ноги. При рвоте — поверните на бок, не оставляйте одного.



Чего категорически нельзя делать родителям?

— Не давать таблетки без сознания или с нарушением глотания (может задохнуться).

— Не использовать народные методы (примочки из трав, мед, присыпки) — они могут усилить аллергию. Не ждать, что тяжелый отек или удушье «пройдут сами».

Что всегда должно быть в аптечке у родителей аллергика?

— Антигистаминное средство 2-го поколения. Препараты в каплях или таблетки в зависимости от возраста.

— Гормональный крем. Назначается врачом для снятия сильного зуда на коже.

— Адреналин (эпинефрин). Только для детей с риском анафилаксии (в виде шприц-ручки).

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